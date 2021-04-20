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Что случилось этой ночью: вторник, 20 апреля

Взрыв газа в доме под Нижним Новгородом и скорый отъезд посла США из России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Газ взорвался в трехэтажном доме в селе Маргуша Нижегородской области. Погиб мальчик 2021 года рождения. Пострадали четверо взрослых и трое детей, они госпитализированы. После взрыва здание частично обрушилось и загорелось. Власти Нижегородской области обещали выплатить жильцам дома, которые не пострадали, по 10 тыс. руб., а пострадавшим - по 100 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.

- Российские власти обяжут операторов связи три года хранить переданные через интернет данные и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Хранить данные нужно будет на территории РФ.

- "Росатом" прокомментировал свое исключение из тендера по проекту расширения АЭС "Дукованы" в Чехии. Российская госкорпорация назвала решение чешских властей "нерыночным, политически ангажированным" и предупредила, что оно навредит их собственной промышленности.

- Посол США в РФ Джон Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон на консультации. Как заявили в Госдепе, он вернется в Москву в "ближайшие недели". При этом ранее СМИ сообщили, что Салливан отказался покидать Россию, несмотря на рекомендацию Кремля.

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