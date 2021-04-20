Минздрав предложил обязать вакцинироваться от лихорадки Эболы

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России предложил сделать обязательной прививку от лихорадки Эболы при поездке в страны, в которых возникает данное заболевание, говорится в проекте приказа ведомства.

Минздрав планирует включить в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию против лихорадки Эбола выезжающих в энзоотичные (постоянные в данной местности - ИФ) по данному заболеванию страны или регионы. Также предлагается прививать специалистов, работающих с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола, говорится в пояснительной записке к проекту документа, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Лихорадка Эбола распространена на территории Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинеи и Нигерии. В Гвинее в начале апреля был зарегистрирован первый с 4 марта случай заболевания. Смертность в результате лихорадки Эбола достигает 90%.

Самая крупная вспышка закончилась в 2016 году, однако случаи заболевания продолжают регистрироваться.

Центр Гамалеи в 2015 году разработал вакцину от лихорадки Эболы, провел ее клинические испытания и зарегистрировал.