Что произошло за день: вторник, 20 апреля

Курорты Египта, не согласованная мэрией Москвы акция и двойной тест при въезде в РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Москвы не согласовали акцию 21 апреля на Манежной площади. В мэрии заявили, что уведомление от сторонников Навального было подано с нарушениями, а указанный организатор мероприятия находится за рубежом. Власти Петербурга также получили уведомление о проведении акции 21 апреля на Дворцовой площади, но обращение оформлено ненадлежащим образом.

- Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. С 20 по 24 апреля район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов.

- В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Москве за этот период зафиксировали 1 996 случаев COVID-19. Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице ухудшалась в последние недели.

- В Чехии заявили, что не объявляли Петрова и Боширова в розыск. Чешская прокуратура подчеркивает, что "в настоящий момент в розыск они объявлены только Великобританией". В Молдавии заверили, что Петрову не выдавался паспорт этой страны. Между тем глава МИД Чехии Ян Гамачек заявляет, что Прага может выслать всех российских дипломатов. В МИД РФ обещают ответить на все недружественные действия.

- С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне будут сдавать 2 теста на COVID-19. Въехавшим из-за границы необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ.

- МИД РФ заявил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время. Источник уточняет, что РФ может возобновить полеты на курорты этой страны после 10 мая.

- Черногория отменила все ограничения для туристов из России. Также это коснется туристов Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование.

- Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов. 22 марта стало известно, что Болгария вышлет двух российских дипработников в связи со шпионским скандалом: нескольких сотрудников военной разведки страны арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России.