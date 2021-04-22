Polymetal отметила рост затрат на строительный персонал из-за коронавируса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Polymetal отмечает ограниченную доступность и рост затрат на оплату труда строителей в связи с ограничениями на международные перелеты из стран Центральной Азии в условиях пандемии. На нехватку рабочих рук по этой причине давно жалуются многие строительные компании.

"Мы видим существенный дефицит "синих воротничков" в строительстве, и ставки на доступную рабочую силу в строительстве заоблачные - мы говорим о росте год к году свыше 50%", - заявил на телеконференции глава Polymetal Виталий Несис.

Также компания отмечает рост цен на некоторые материалы, используемые в строительстве, в частности на сталь, особенно нержавеющую, и даже цемент.

Нежданинского проекта, где строительство подходит к концу, инфляция затрат коснется не так сильно, но на capex проекта АГМК-2, который сейчас в активной стадии строительства, это оказывает существенное давление.

По мнению Несиса, для суммарного capex текущего года, запланированного на уровне $560 млн, существенных рисков нет: по состоянию на четвертый месяц года расходы по основным направлениям уже понятны, к тому же в январе Polymetal уже повысил прогноз capex на 2021 год с учетом текущей ситуации. В то же время прогноз capex 2022 года - $400 млн - выглядит "слишком оптимистичным".

Компания может обновить прогнозы по capex в конце апреля, сообщили менеджеры.

При этом, подчеркивает Polymetal, реализация основных проектов идет по графику. На Нежданинском компания планирует завершить строительно-монтажные работы к 1 сентября и произвести первый концентрат 1 ноября текущего года.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.