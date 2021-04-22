Суд арестовал двух участников акции 21 апреля в Казани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Казани Вахитовский районный суд назначил административный арест двум участникам несогласованного шествия в поддержку Алексея Навального 21 апреля и оштрафовал еще десятерых, сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

По ее словам, один протестующий получил восемь суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Еще один арестован на трое суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение правил участия в митинге).

Штрафы, в большинстве случаев составили 10 000 рублей, добавила Салова.

Всего в Вахитовский суд в четверг поступило 23 административных дела участников прошедшей днем ранее акции.

В среду тот же суд арестовал на 20 суток сторонника Навального - Андрея Бояршинова. Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП).