Скончался шестой подросток, выживший после ДТП в Новочеркасске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Количество жертв произошедшей 18 апреля автоаварии в Новочеркасске (Ростовская область) выросло до шести человек. В больнице скончался единственный выживший подросток. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

"Мальчик из Новочеркасска скончался. Это шестой пассажир", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что утром 18 апреля автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево в Новочеркасске. Несовершеннолетние водитель и четверо пассажиров погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Он находился в реанимации.

Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Среди погибших были три мальчика и две девочки 13-15 лет. По данным источника, они находились в состоянии алкогольного опьянения.