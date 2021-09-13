Ульяновским чиновникам пригрозили сокращениями

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил вице-губернатору Александру Костомарову провести кадровый аудит и оценить эффективность управленческих команд в регионе из-за избыточной численности чиновников и жалоб граждан.

"Я в июне говорил о сокращении штатной численности управленческого аппарата. Основной причиной видел экономическую целесообразность, к этому нас призывает и министерство финансов. У нас численность управленческого аппарата в два раза больше и затраты на него, чем в аналогичных областях", - напомнил он на совещании.

"Общаясь лично с людьми, в районах, на выездах, в собственных соцсетях, я продолжаю наблюдать низкую эффективность исполнения поставленных задач, - добавил Русских. - То, что жители практически по каждому вопросу обращаются ко мне лично, говорит об утрате доверия власти на местах. По отчетам - все прекрасно, но люди говорят обратное".

Он потребовал проверить не только областную администрацию и подведомственные учреждения, но и чиновников всех муниципалитетов, вплоть до сельских поселений.

Алексей Русских возглавил регион 8 апреля. Его предшественник Сергей Морозов руководил областью 16 лет, но в апреле подал в отставку, чтобы выдвинуться в депутаты Госдумы.