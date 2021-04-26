Москалькова рассказала о регулярных визитах врачей к Навальному

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали врачи; уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ознакомилась с результатами обследований, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"В связи с обращениями в мой адрес ряда СМИ запросила и получила все заключения гражданских врачей (не из системы ФСИН), обследовавших Алексея Навального, ознакомилась с ними", - сказала Москалькова, слова которой цитирует пресс-служба омбудсмена.

По ее словам, с 24 марта по 20 апреля текущего года Навального регулярно посещали врачи, в том числе гражданские: рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие.

"В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей", - сообщают в пресс-службе.