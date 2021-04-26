Москалькова рассказала о регулярных визитах врачей к Навальному
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали врачи; уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ознакомилась с результатами обследований, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"В связи с обращениями в мой адрес ряда СМИ запросила и получила все заключения гражданских врачей (не из системы ФСИН), обследовавших Алексея Навального, ознакомилась с ними", - сказала Москалькова, слова которой цитирует пресс-служба омбудсмена.
По ее словам, с 24 марта по 20 апреля текущего года Навального регулярно посещали врачи, в том числе гражданские: рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие.
"В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей", - сообщают в пресс-службе.
Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 под Покровом во Владимирской области, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он жалуется на боли в спине, онемение в руках и ногах.
31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему его лечащих врачей и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.
19 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-2. Состояние здоровья Навального там оценили как "удовлетворительное" и заявили, что его ежедневно осматривает терапевт.
23 апреля Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, и объявил, что прекращает голодовку. Вместе с тем, он продолжает требовать допуска к нему определенных врачей.