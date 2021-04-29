Торговцам с закрытых ростовских рынков обещали к 1 мая дать новую площадку

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Аксайском районе после закрытия пяти крупных рынков организуют временную площадку для оптовой торговли фруктами и овощами, пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев. 28 апреля было объявлено, что проверка рынков выявила у них проблемы со статусом, и пять из шести останутся закрытыми.

"Заслушал доклады о ситуации, которая сложилась в Аксайском районе. Выработали ряд решений.⠀1. Завтра на торговых площадках начнут действовать две антикризисные рабочие группы, специально созданные для оперативного взаимодействия с предпринимателями по всем возникающим у них вопросам", - написал в инстаграме в ночь на четверг губернатор.

Он пообещал, что местные власти придумают, как нормализовать сложившуюся ситуацию, а его администрация рассмотрит варианты поддержки торговцев, оставшихся без рабочих мест.

В пресс-службе губернатора отмечают, что в среду было проведено совещание по ситуации с рынками в Аксайском районе. Были рассмотрены ряд площадок для временного размещения оптовой торговли фруктами и овощами. Губернатор поставил задачу организовать работу такой площадки уже с 1 мая. В числе главных задач Голубев назвал снижение социальной напряженности, обеспечение ростовчан услугами торговли и предотвращение появления большого количества безработных торговцев.

27 апреля источник "Интерфакса" сообщил, что более 3500 силовиков оцепили территорию четырех рынков, расположенных на площади около 15 га в Аксайском районе на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". В полицию поступил сигнал, что на рынках организована торговля наркотиками и оружием, проституция и работают нелегальные мигранты. Было принято решение проверить, на законных ли основаниях работают эти рынки. Проверку провели в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких предпринимателей.

28 апреля чиновники областной администрации объявили, что из проверенных шести рынков продолжит работать только рынок "Классик", у которого оказались разрешительные документы. Торговцам с остальных рынков - "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной" - Ростов-на-Дону был готов предложить 9000 торговых мест.