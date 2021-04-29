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Прокурор попросила не отменять приговор Навальному по делу о клевете

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Бабушкинском суде на процессе по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко гособвинитель заявила, что нет оснований для отмены приговора политику Алексею Навальному. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Я возражаю по доводам апелляционных жалоб (...). Я считаю, что приговор не имеет оснований для отмены, прошу в удовлетворении жалоб стороны защиты - отказать", - заявила прокурор Екатерина Фролова.

В суд приехала жена Навального Юлия. Сам Навальный участвует в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Потерпевший Артеменко отказался от участия в судебном процессе.

20 февраля судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова оштрафовала Навального на 850 тысяч рублей. Она признала его виновным в том, что он умышленно опубликовал сведения, подрывающие авторитет ветерана.

Адвокат Навального Вадим Кобзев подал апелляцию на это решение и потребовал его оправдать.

В апелляционной инстанции суд по ходатайству защиты приобщил к делу заключения эксперта, который пришел к выводу, что в материалах дела имеются поддельные подписи потерпевшего.

"В ходе судебного разбирательства у защиты возникли сомнения о подлинности подписей потерпевшего Артеменко в материалах дела, и мы обратились к специалисту. Согласно заключению эксперта, более 50 подписей Артеменко из материалов дела сделаны одним человеком, пять подписей - другим", - сказал Кобзев.

Однако в ходатайстве о назначении почерковедческой экспертизы защите было отказано.

По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в соцсетях Twitter и Telegram ролик телеканала RT с призывами поддержать поправки к Конституции. Ролик он прокомментировал, высказав заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство снявшегося в ролике ветерана, полагает следствие. Защита утверждает, что Навальный не клеветал на Артеменко, а высказал оценочное суждение о людях, снявшихся в ролике.

Суд над Алексеем Навальным

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Игнат Артеменко Алексей Навальный Бабушкинский суд Екатерина Фролова Вадим Кобзев

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