Крейсер "Москва" поразил противокорабельной ракетой учебную мишень

Стрельбы прошли на фоне захода в Черное море корабля береговой охраны США

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Флагман Черноморского флота (ЧФ) крейсер "Москва" на учении в Черном море осуществил пуск ракеты "Вулкан" по мишени на расстоянии 30 километров, она имитировала корабль условного противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", - говорится в сообщении.

Вовремя учения морской полигон и прилегающая акватория были закрыты для судоходства. Учебная стрельба российского крейсера состоялась на фоне захода в Черное море 27 апреля корабля береговой охраны США Hamilton ("Гамильтон").

Военные заявили, что крейсер "Москва" впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря своим главным ракетным комплексом "Базальт" ракетой "Вулкан". По словам командующего Черноморским флотом РФ Игоря Осипова, после проведения успешной стрельбы крейсер "Москва" вводится в состав сил постоянной готовности Черноморского флота.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной. Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

27 апреля в пресс-службе ЧФ сообщили, что крейсер "Москва" вышел в Чёрное море для отработки задач совместно с другими кораблями флота и авиацией.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава". Спущен на воду 27 июля 1979 года. Сочетает высокую маневренность, мореходность, скорость, способен действовать в удалённых районах Мирового океана.

Корабль оснащён в частности 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника. Бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов отмечал, что своими ракетами "Москва" может поразить корабли противника при входе в Черное море - еще у Босфора.

В сентябре 2020 года Черноморский флот РФ сообщал о выходе крейсера "Москва" в море после завершения планового ремонта.