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Берл Лазар объявил 2 мая днем солидарности с народом Израиля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар объявил о проведении в воскресенье, 2 мая, акции солидарности с народом Израиля в связи с гибелью людей во время празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон.

Раввин призвал всех евреев России собраться в синагогах, "чтобы вместе помолиться за упокой душ умерших, за скорейшее выздоровление раненых, за то, чтобы бог даровал утешение родным и близким тех, кто стал жертвами этой трагедии".

Кроме того, раввин объявил во всех общинах сбор пожертвований на помощь семьям пострадавших. "У нашего народа есть традиция, как реагировать на трагические события. В таких случаях принято прежде всего проявлять солидарность, любовь к ближнему и взаимопомощь", - говорится в обращении Лазара.

Вечером 29 апреля десятки тысяч человек приняли участие в ежегодном праздновании Лаг ба-Омера у могилы раввина Шимона Бар-Йохая на горе Мерон. Несколько участников церемонии споткнулись на лестнице, на них начали падать другие люди, после чего возникла давка. В результате трагедии погибли 45 человек.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье, 2 мая, днем национального траура.

Израиль Берл Лазар

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