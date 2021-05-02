В Израиле прошел день траура по погибшим в трагедии на горе Мерон

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Израиле прошел национальный день траура по погибшим в давке во время празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон 29 апреля. Об этом сообщает BBC News.

В день траура в Израиле были приспущены флаги на всех общественных зданиях, концерты и спортивные мероприятия были отложены.

В результате трагедии погибли 45 человек, среди них 12 - подростки и дети, около 150 людей получили ранения. По состоянию на субботу по меньшей мере 20 пострадавших находились в больницах, часть из них в тяжелом или критическом состоянии. Свыше 2 тысяч человек сдали кровь, чтобы помочь раненым, донором также стал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Давка была вызвана тем, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, в результате чего еще десятки человек упали.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Нетаньяху, в которой выразил соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон. Главный раввин России Берл Лазар объявил о проведении 2 мая акции солидарности с народом Израиля в связи с случившимся на праздновании Лаг ба-Омера.