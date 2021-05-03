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В Киргизии сообщили о соблюдении перемирия с Таджикистаном

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - МВД Киргизии контролирует ситуацию на границе с Таджикистаном, нарушений перемирия не выявлено, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Обстановка стабильная во всех районах и селах Баткенской области, инцидентов в ночное время не зафиксировано", - сообщили в МВД.

По данным правоохранительных органов, сотрудники ОВД усиливают безопасность на блокпостах и в приграничных районах, с местным населением проводится разъяснительная работа

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 34 человека, пострадали 178 человек. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. По данным МВД Киргизии, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия.

По данным МЧС страны, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено 78 домов, десять АЗС, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад и одно здание отдела внутренних дел.

В аппарате президента Киргизии заявили, что пострадавшие дома жителей Баткенской области будут полностью восстановлены за счет государства.

Баткенская областная администрация сообщает, что свыше 60 тысяч граждан Киргизии покинули зону конфликта.

Пограничные подразделения и силы правоохранительных органов Киргизии продолжают нести службу в усиленном режиме.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

В минувшую субботу глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

Хроника 29 апреля – 03 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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