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Прокурор попросил десять лет колонии для экс-гендиректора "ВИМ-Авиа"

Для главного бухгалтера компании прокурор попросил девять лет колонии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило Мещанский суд Москвы приговорить к десяти годам колонии общего режима бывшего гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и хищении кредитов. Его также попросили оштрафовать на 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Для бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой гособвинение запросило девять лет колонии и штраф в 1 млн рублей.

Суд вынесет приговор 26 мая.

Кочневу и Пантелеевой, в зависимости от роли каждого, вменяется злоупотребление полномочиями, мошенничество в сфере кредитования, а также незаконные валютные операции. Они вину не признают. Их дело было направлено в суд в ноябре 2019 года.

По версии следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, финансовый директор Алевтина Калашникова, а также Кочнев и Пантелеева с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо для нужд перевозчика по завышенным ценам у подконтрольных фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами, что привело к причинению ущерба авиакомпании на сумму 674,5 млн рублей и ее банкротству.

Также следствие считает, что в 2016 году участники группы похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые "ВИМ-Авиа" получила на закупку авиадвигателей, и перевели их на счет в Люксембургском банке.

Мурсекаев, Калашникова, а также жена Мурсекаева - совладелица "ВИМ-Авиа" Светлана Мурсекаева - арестованы заочно и объявлены в розыск.

Александр Кочнев ВИМ-АВИА

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