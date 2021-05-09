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В УМВД не подтвердили факт обнаружения омского министра здравоохранения

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Управлении МВД по Омской области опровергли распространенную в СМИ информацию об обнаружении министра здравоохранения региона Александра Мураховского.

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"Нет. До утра поиски приостановлены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос, найден ли Мураховский.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

Накануне поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось.

В поисках задействовано около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, к ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", охотинспекторы и местные жители.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального. Минздрав региона он возглавил в начале ноября прошлого года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой.

Омская область Александр Мураховский

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