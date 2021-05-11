Обвиняемый в поджоге следователь усмотрел мошенничество со зданием отдела СК

Бывший следователь отдела СК РФ по ТиНАО Максим Митасов Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следователь по особо важным делам отдела Следственного комитета (СК) в Новой Москве подполковник юстиции Максим Митасов, обвиненный ранее в организации поджога своего отдела в Новой Москве в мае 2017 года, попросил следствие и прокуратуру возбудить новое уголовное дело. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Он усмотрел проведение ненужного ремонта здания без конкурса в рамках якобы введенного режима ЧС. Он также отметил, что здание резко подорожало и затем перешло в частные руки для получения компенсации в размере более 40 млн руб.

Митасов в настоящее время находится под домашним арестом. Недавно он подал заявление ведущему его уголовное дело следователю ГСУ СКР. Обвиняемый сообщил, что обнаружил признаки сразу двух преступлений – особо крупного мошенничества и превышения должностных полномочий (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 1 статьи 286 УК РФ).

Один из адвокатов Митасова Ярослав Пакулин отметил, что выявленные нарушения закона напрямую связаны с делом его доверителя. Однако, как отмечается, в ГСУ СКР "не нашло понимания" ходатайство о проведении доследственной проверки и возбуждении уголовного дела.

По утверждению Митасова, согласно документам, после инцидента в здании был проведен ремонт за 6,2 млн руб. Следователи после ремонта в это здание не вернулись, получив новое помещение.

Как уточнил адвокат Пакулин, контракт на ремонт был заключен чиновниками без конкурса. Это стало возможным, поскольку местными властями был объявлен режим чрезвычайной ситуации. При этом, как уточняет Пакулин, согласно ответу из ГУ МЧС по Москве режим ЧС на самом деле не вводился. Затем здание, в котором отдел находился, перевели в частную собственность. После ремонта оно простояло около года. Затем его снесли, а новый владелец получил компенсацию за снос недвижимости.

Как отмечается, само здание, где располагался отдел СКР, давно стояло в очереди на снос. На момент разбора помещений рабочими в 2018 году оно уже стало частной собственностью. Адвокат отметил, что, будучи в муниципальной собственности, в 2014 году здание стоило около 4,7 млн руб., в 2016-м — около 2,2 млн руб., а в начале 2018 года — уже более 41,6 млн руб. При этом если бы здание продолжало числиться муниципальным, то никакой компенсации за его снос не предполагалось бы.

Конфликт с начальством

Ранее сообщалось, что Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым вступил в конфликт (версия о конфликте с руководителем в ходе расследования подтвердилась). Для этого он нанял поджигателей. Как пишет "Ъ", начальник Митасова заставлял своего подчиненного работать сверхурочно, несмотря на то, что у того обострились хронические заболевания, он перенес операцию по трансплантации почки и получил инвалидность. Как отмечается, руководитель якобы угрожал следователю увольнением. Как пишет "Ъ", в настоящее время, 40-летний Митасов пока остается действующим следователем, отмечается, что он числится на больничном.

В конце ноября 2020 года сотрудники СКР и ФСБ задержали непосредственного исполнителя поджога и посредника – уроженцев Дагестана Риада Мамедова и Марата Зейдова. Оба признались, что Митасов нанял их за 50 тыс. руб.