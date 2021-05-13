СКР занялся делом подростка, угрожавшего повторить казанские события в Приамурье

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который высказал угрозы в адрес одной из школ Амурской области, обещая повторить трагедию в Казани, передано в региональное следственное управление СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователями проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с другими пользователями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме несовершеннолетнего не найдены какие-либо предметы, которые указывали бы на планируемый теракт.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщалось, в четверг в школе №27 в Благовещенске были прерваны занятия из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Учеба была возобновлена после проверки школы оперативными службами. В одной из социальных сетей, где обсуждалась трагедия в Казани, несовершеннолетний высказал угрозу в адрес конкретной школы, обещая сделать то же самое.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что автором угроз является 17-летний житель Тамбовского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).