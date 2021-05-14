Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:22Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что процесс над оппозиционным политиком Виктором Медведчуком на Украине не является попыткой "зачистки политического поля", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим, как развиваются события в Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и "зачистке" политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Его спросили, кем является Медведчук для президента РФ Владимира Путина. "Он для Путина является одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков.

У пресс-секретаря уточнили, имеют ли место какие-то личные отношения в данном случае. "Вы знаете, что они знают друг друга. Они неоднократно встречались. Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию. Но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком", - сказал Песков.

Как сообщалось, накануне суд в Киеве отправил народного депутата Медведчука под круглосуточный домашний арест. 11 мая ему и депутату Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Медведчука также проверят на причастность к финансированию терроризма.

Дмитрий Песков Виктор Медведчук

Новости по теме

Новости

Интернет-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Интернет-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов
Дипломатическое противостояние

Посольству США в Москве сообщили о планах РФ отложить запрет на наем иностранцев

Посольству США в Москве сообщили о планах РФ отложить запрет на наем иностранцев
Пандемия коронавируса

В РФ пока не будут ужесточать ограничения из-за роста числа случаев COVID

В РФ пока не будут ужесточать ограничения из-за роста числа случаев COVID

Россия может отказаться от разработки ракеты "Союз-6"

В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек

В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек
Нападения в школах

Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской школе

Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской школе

Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');