Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что процесс над оппозиционным политиком Виктором Медведчуком на Украине не является попыткой "зачистки политического поля", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим, как развиваются события в Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и "зачистке" политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Его спросили, кем является Медведчук для президента РФ Владимира Путина. "Он для Путина является одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков.

У пресс-секретаря уточнили, имеют ли место какие-то личные отношения в данном случае. "Вы знаете, что они знают друг друга. Они неоднократно встречались. Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию. Но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком", - сказал Песков.

Как сообщалось, накануне суд в Киеве отправил народного депутата Медведчука под круглосуточный домашний арест. 11 мая ему и депутату Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Медведчука также проверят на причастность к финансированию терроризма.