Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Кремль скептически относится к предложению Киева обменять главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на кого-то из осужденных в РФ украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Это вопрос, хочет ли этого сам украинский политик с кем-то поменяться", - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя соответствующую идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

"Это достаточно несформулированная какая-то идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то это серьезно рассматривать", - подчеркнул представитель Кремля.

В прошлый четверг, 13 мая, суд в Киеве поместил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Медведчука и еще одного народного депутата Украины от фракции ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Также стало известно, что Медведчука на Украине намерены проверить на предмет возможной причастности к финансированию терроризма.

Сам украинский политик считает предъявленные ему обвинения необоснованными и политически мотивированными.