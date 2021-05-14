Фигурант дела "общины Виссариона" осужден условно за незаконное хранение патронов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Курагинский районный суд Красноярского края признал одного из руководителей "общины Виссариона" Владимира Ведерникова виновным в незаконном хранении патронов и приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно, сообщили его адвокаты в телеграме.

"Суд признал его виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и назначил наказание 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Адвокаты подчеркивают, что не согласны с вынесенным приговором и будет его обжаловать.

"Так, практически весь приговор основан на опросе Владимира, который осуществлялся оперативниками и без присутствия адвоката в то время, как он уже являлся фактическим подозреваемым по делу. Это и другие нарушения станут основой для обращения в апелляционную инстанцию", - поясняется в сообщении.

Ведерников является фигурантом дела "Церкви последнего завета" вместе с Сергеем Торопом (Виссарионом) и Вадимом Редькиным.

"Церковь последнего завета" – религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года. Суд арестовал всех троих. Торопу и Редькину предъявлено обвинение по части 1 статьи 239, пунктам "а, б" части 3 статьи 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), Ведерникову – только по части 1 статьи 239 УК РФ.

В конце сентября прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", так как ее деятельность "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".

Также сообщалось, что Центральный районный суд Новосибирска арестовал технику, здание религиозного назначения, участок, на котором стоит дом, принадлежащие Торопу. Также арестованы два дома, земельный участок и техника Редькина, автомобиль, прицеп, мотовездеход, два участка земли, два здания, и доля в еще одном, принадлежащие Ведерникову.