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Дело "Общины Виссариона" суд в Новосибирске рассмотрит в закрытом режиме

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирске Железнодорожный районный суд решил рассматривать уголовное дело "Церкви последнего завета" (община Виссариона, созданная в Красноярском крае) в закрытом режиме с 13 сентября, сообщил сайт суда.

На предварительном слушании суд отклонил ходатайство защиты вернуть дело прокурору.

По делу проходят лидер общины Сергей Тороп (Виссарион) и его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Все трое обвиняются обвиняются в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.1 ст.239 УК) и умышленном причинении среднего и тяжкого вреда здоровью граждан (статьи 111 и 112 УК).

Ведерников также обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).

Адвокаты ранее добивались, чтобы судебный процесс провели в Красноярске, но Верховный суд России отклонил их жалобу на решение об изменении подсудности дела по ходатайству прокуратуры и направил дело в Новосибирск.

По версии следствия, с 1991 года по сентябрь 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников в Красноярском крае основали и руководили религиозной организацией, у которой было больше 5000 последователей. Они проповедовали учение "Единая вера" и применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате 16 последователям учения причинен моральный вред, шести - тяжкий вред здоровью, одному - вред здоровью средней тяжести.

Также, по данным следствия, с 2017 по 2019 год Ведерников как директор частной средней школы "Истоки", на основании сфальсифицированных отчетов о затратах учреждения, получил из бюджета Красноярского края субсидию в общей сумме более 5 млн рублей.

Тороп основал "Церковь последнего завета" в 1991 году. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в Министерстве юстиции. Ее последователи жили в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и с тех пор находятся под стражей в Новосибирске.

В конце сентября 2020 года прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".

Красноярский край Новосибирск Община Виссариона Виссарион Сергей Тороп Минюст Железнодорожный суд
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