Прекращено уголовное дело бывшего губернатора Михаила Меня

Михаил Мень Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня, которого обвинили в растрате 700 млн рублей.

"Уголовное дело прекращено в связи со сроком давности", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев.

Меру пресечения с аудитора сняли. По словам Мусаева, в отношении двух других фигурантов дело также прекращено.

Чиновника обвинили в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (часть 4 статьи 160 УК). По его делу также проходили бывший первый вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором, вместе с бенефициарами группы компаний "Продо" "организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области". По указанию Меня было принято несколько региональных нормативно-правовых актов. На их основании в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Эти деньги на следующий день были похищены преступной группой, считают в СКР.

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением.

Он был задержан в середине ноября 2020 года. 19 ноября суд оставил его на свободе под запрет определенных действий: ему запретили общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом и связью и разрешили выходить из дома только на два часа в сутки. 20 апреля его перевели под подписку о невыезде.

23 марта по ходатайству прокуратуры суд над Менем перевели из Ивановской области в Москву.