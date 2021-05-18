В Тюменской области выявили британский штамм COVID-19

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Случаи заражения британским штаммом коронавируса зафиксированы в Тюменской области, сообщили "Интерфаксу" во вторник в региональном оперштабе.

"По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Тюменской области у двух заразившихся COVID-19 были выявлены изоляты, относящиеся к британскому варианту коронавируса", - сказал представитель штаба.

По его словам, лечение пациенты проходили в моноинфекционных госпиталях.

С начала пандемии в регионе выявлено свыше 36 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что британский штамм COVID также был выявлен в других регионах РФ, в частности, в Башкирии и Калмыкии.