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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:41Заразились
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В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 183 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране за сутки умерли 364 человека, общее число жертв COVID-19 достигло 116 575.

Поправились и выписаны уже 4,57 млн пациентов, в том числе 8 972 - за последние сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2 430. В городе подтверждены 59 летальных случаев от инфекции, выздоровели 2 364 пациента.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (772) и Московская область (709) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4,95 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю РФ остается на шестой строчке в мире. Лидером антирейтинга по заболеваемости остаются США: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране 32,99 млн случаев инфицирования и 586 тыс. умерших. В Индии 25,22 млн заражений, в Бразилии - 15,65 млн, во Франции - 5,94 млн, в Турции - 5,12 млн.

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