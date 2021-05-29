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В Госдуму внесли два правительственных законопроекта по алиментам

В Госдуму внесли два правительственных законопроекта по алиментам
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство России вносит в Госдуму два законопроекта, уточняющие ответственность за уклонение от уплаты алиментов.

Данное решение принято на заседании 27 мая, сообщается на сайте кабинета министров.

Первый законопроект предусматривает внесение изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ. Он направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей.

Вторым законопроектом вносятся поправки в статью 5.351 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Он направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников.

Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительства 27 мая заявил, что судебные решения по выплате алиментов должны выполняться в полном объеме, чтобы дети не оставались без поддержки.

"По поручению президента правительство подготовило два документа, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную оплату алиментов, - сказал он. - Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке".

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Мишустин подчеркнул, что дети должны получать положенные им выплаты вовремя и в полном объеме.

По его словам, зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная по сравнению с назначенной судом суммой. "В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, оставались без поддержки. Неплательщики уходили от ответственности", - сказал премьер.

На прошлой неделе глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщил, что министерство активизирует работу по присоединению России к Конвенции о международной системе взыскания алиментов на детей и других членов семьи, что позволит взыскивать алименты с должников, скрывающихся за рубежом.

Госдума Михаил Мишустин

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