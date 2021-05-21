Семьи рабочих, погибших под Таганрогом, получат по 1 млн рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Из областного бюджета будет выделено по 1 млн рублей семьям погибших в результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы выделим по 1 млн рублей каждой семье погибших и по 400 тыс. рублей тем, кто находится в тяжелом состоянии", - сказал Голубев.

Он добавил, что также по 400 тыс. рублей получат пострадавшие, находящиеся в состоянии средней тяжести, по 200 тыс. рублей - пострадавшие в легкой степени, которые уже отпущены домой.

"Это решение подпишу завтра утром. С понедельника выдадим эти деньги", - отметил Голубев.

Ростовский губернатор также сообщил, что объявит 22 мая днем траура по погибшим сотрудникам водоканала Таганрога.

"Уже сегодня подпишу документ об объявлении в регионе траура 22 мая. Потери очень большие, люди находились при исполнении служебных обязанностей", - сказал Голубев.

Он отметил, что в настоящее время проводятся дополнительные работы, которые не завершены.

"Но проблем с обеспечением города Таганрога водой нет. Жители обеспечены водой. В течение 10-12 часов все работы будут завершены", - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что в результате выброса метана погибло десять человек, восемь пострадавших, из них пятеро в реанимации, двое - в тяжелом состоянии.

"Три человека после обследования отправлены домой. Но за ними будет производиться наблюдение. Мы обеспечим их медикаментами и всем необходимым", - сказал Голубев.

В пятницу при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом в результате отравления погибли десять рабочих МУП "Управление водоканал", еще восемь пострадали. Сообщалось, что введутся поиски еще одного человека.

По факту трагедии областное управление СКР расследует уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).