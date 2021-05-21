Считавшуюся погибшей сотрудницу "Водоканала" Таганрога нашли живой дома

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сотрудница "Водоканала" Таганрога, которая должна была также находиться на очистных сооружениях в Дмитриадовке, где из-за выброса метана погибли люди, и которую искали среди погибших, оказалась дома, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Она не смогла попасть на объект и находилась дома", - сказал он.

В ГУ МЧС Ростовской области сказали, что поисково-спасательные работы на месте аварии завершились в 18:00.

По официальным данным, погибли десять сотрудников "Водоканала", еще восемь госпитализированы с отравлением. Источники "Интерфакса" говорили, что в коллекторе ищут еще одного погибшего и что достоверно неизвестно, сколько всего людей работало на объекте.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Выехавший в Таганрог губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим. Их семьям он пообещал выплатить по 1 млн рублей компенсации.