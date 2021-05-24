В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В России выявлено 154 образца мутаций коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Выявлено более 1000 образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны, но требуют дальнейшего изучения", - сообщил Акимкин в ходе ежегодного всероссийского конгресса "Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы" в понедельник.

Согласно презентации, представленной во время доклада, в России выявлено 154 неизученных мутации коронавируса.

По словам Акимкина, всего поступило почти 16 тысяч образцов, проведено более 12 тысяч исследований из 82 регионов и стран СНГ. Акимкин уточнил, что специалисты продолжают исследовать северо-западную мутацию коронавируса. Кроме того, по словам специалиста, появилась новая линия мутации, которая выявлена по результатам проводимых обследований в Москве и Центральном регионе России.

В субботу, 22 мая, гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщал, что в России в выявленных мутациях коронавируса в общей сложности поменялась третья часть генома COVID-19.

"В российских изолятах выявлено более 13 тыс. мутаций. С учетом того, что в геноме нового коронавируса всего 30 тыс. нуклеотидов", - сказал Максютов на марафоне "Новое знание".