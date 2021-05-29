Индийский штамм COVID оказался более устойчив к антителам у привитых Pfizer

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вакцина американской компании Pfizer менее эффективна против индийского штамма коронавируса COVID-19, но все-таки защищает от него, передают европейские СМИ со ссылкой на исследование частного некоммерческого Института Пастера в Париже.

"Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта (коронавируса - ИФ), согласно результатам лабораторных испытаний", - сказал директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании приняли участие 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 - одну дозу вакцины AstraZeneca.

Согласно исследованию, у переболевших коронавирусом и у получивших две дозы Pfizer иммунитет к индийскому штамму коронавируса оказался в три-шесть раз слабее, чем к британскому и южноафриканскому.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), индийский штамм зафиксирован в 53 странах и территориях.