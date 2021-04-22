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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
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Эксперт не ждет новой волны COVID из-за выявляемых в РФ штаммов

Эксперт не ждет новой волны COVID из-за выявляемых в РФ штаммов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Не стоит опасаться, что выявляемые в России штаммы коронавируса вызовут новую волну заболеваемости, заявил "Интерфаксу" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Едва ли стоит опасаться, что эти штаммы могут вызвать новую волну заболевания", - сообщил Хафизов в четверг.

"Мутации в геноме SARS-CoV-2 происходят постоянно, это нормальный процесс. Данных же о том, что они как-либо влияют на тяжесть протекания заболевания или хуже нейтрализуются антителами, нет", - уточнил Хафизов.

В понедельник, 19 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России формируются сибирская и северо-западная мутации коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Роспотребнадзор Камиль Хафизов Коронавирус

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