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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:43Заразились
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Роспотребнадзор отметил усиление в России одной из мутаций коронавируса

Роспотребнадзор отметил усиление в России одной из мутаций коронавируса
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России набирает значимость "северо-западная мутация" коронавируса, "эпидемиологи оперативно следят за ее распространением", сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Между майскими праздникам в РФ обнаружен 401 образец британского штамма и 33 - южноафриканского", - добавил он.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружен ряд несвойственных другим странам мутаций коронавируса - это сибирский и северо-западный варианты.

Российские эпидемиологи и разработчики вакцин заявляют, что появляющиеся штаммы коронавируса не имеют значимых мутаций и российские препараты эффективны против них.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус Александр Горелов Анна Попова

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