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Лукашенко счел, что РФ не нужна головная боль от присоединения Белоруссии

Лукашенко счел, что РФ не нужна головная боль от присоединения Белоруссии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - России не нужна головная боль с включением Белоруссии в свой состав, считает президент республики Александр Лукашенко.

На встрече с парламентариями и госчиновниками он подчеркнул, что Россия и Белоруссия - два суверенных, независимых государства, которые "могут выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России".

Он подчеркнул, что Москва и Минск двигаются этим путем. "Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - заявил Лукашенко, которого цитирует издание "СБ. Беларусь Сегодня".

"Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. России эта головная боль не нужна. Это был бы такой подарок коллективному Западу, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Времена поменялись, сегодня иные подходы", - сказал Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко

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