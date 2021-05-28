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Авиадебошир во Владивостоке вступил в драку с полицейским

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Авиадебошир во Владивостоке отказался покидать самолет и вступил в драку с полицейским, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальнему Востоку.

"Полиция получила сообщение, что на борту самолета, готовящегося к отлету в Москву, двое пассажиров в возрасте 40 и 42 лет принесли с собой алкоголь и начали его распивать", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что командир воздушного судна потребовал от них покинуть самолет, однако пассажиры проигнорировали его требования. В итоге экипаж вызвал на место происшествия полицию. Отмечается, что нарушителей попытались отвести в дежурную часть, однако по пути один из них начал конфликт, и в итоге несколько раз ударил полицейского, который его доставлял. По данному факту идет проверка, собранные материалы отправят в Приморский следственный отдел на транспорте ДВСУТ СК РФ. Следователи решат, стоит ли возбуждать уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), говорится в сообщении.

Пока же обоим нарушителям грозит административное наказание за выпитый на борту самолета алкоголь по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ (Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах).

Владивосток Дальний Восток

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