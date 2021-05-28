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Думе предложат запретить ватные палочки и одноразовый пластик

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В правительстве готовят законопроект о запрете использовать неперерабатываемые и трудно извлекаемые материалы, например, цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду, сообщила на Невском международном экологическом конгрессе вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, в России пока еще действует линейная модель обращения с ресурсами.

"Ежегодно мы накапливаем более 8 млрд тонн разных отходов. Наша задача - создать систему, при которой полезная их часть будет возвращена в оборот, - сказала вице-премьер. - Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое".

"Экономика замкнутого цикла занимает ведущее место в мировой экологической повестке. По экспертным прогнозам, эта индустрия способна к 2025 году формировать до $1 трлн в год добавленной стоимости в мировой экономике", - добавила она.

25 мая Абрамченко говорила, что к 2030 году порядка 85% упаковки товаров в России планируется сделать перерабатываемой, такая задача предусмотрена в рамках программы вовлечения твердых коммунальных отходов (ТКО) во вторичный оборот. Вице-премьер сообщала, что в настоящее время разрабатываются "дорожные карты" для создания экономики замкнутого цикла. Также, по ее словам, в ближайший год в законодательство планируется включить требование о 100%-й утилизации упаковки товаров.

Виктория Абрамченко правительство

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