Более 70 гильз изъяли полицейские на месте стрельбы в Екатеринбурге

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Задержанный в Екатеринбурге подозреваемый, по предварительным данным, произвел несколько десятков выстрелов, он помещен под стражу в изолятор временного содержания, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"При осмотре места происшествия сотрудниками полиции в квартире, откуда велась стрельба по людям, было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет "Иж", пневматическая винтовка "Иж" и другие вещдоки, а также пустые бутылки от алкоголя", - сказал Горелых.

Он также уточнил, что на придворовой территории "сыщики нашли еще 47 гильз".

Стрельба в Екатеринбурге

Накануне, 30 мая, вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона по людям. Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенка прооперировали в областной детской клинической больнице №1, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшего силовика отпустили из больницы после оказания медпомощи.

Стрелка задержали бойцы СОБР в результате штурма квартиры. При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", разрешение на которое он получил в 2010 году и с тех пор неоднократно продлевал. Проверки не выявили нарушений условий хранения патронов и оружия.

Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что мужчина несколько дней был в запое. Источник рассказал "Интерфаксу", что стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне злоупотребления алкоголем.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этим статьям подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.