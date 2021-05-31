Раненного при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца отпустили из больницы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшего в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили из больницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице N36, и он отпущен домой", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона по людям. Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенка прооперировали в областной детской клинической больнице №1, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Стрелка задержали бойцы СОБР в результате штурма квартиры. При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", разрешение на которое он получил в 2010 году и с тех пор неоднократно продлевал. Проверки не выявили нарушений условий хранения патронов и оружия.

Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что мужчина несколько дней был в запое. Источник рассказал "Интерфаксу", что стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне злоупотребления алкоголем.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этим статьям подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.