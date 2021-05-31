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Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку перевели в реанимацию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Раненная в результате стрельбы в Екатеринбурге девочка после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

В РоссииПри стрельбе в Екатеринбурге ранены девочка и сотрудник РосгвардииПри стрельбе в Екатеринбурге ранены девочка и сотрудник РосгвардииЧитать подробнее

Собеседник агентства оценил состояние ребенка как тяжелое.

Второй пострадавший при стрельбе, по его словам, тоже находится в больнице, его состояние стабильное.

Накануне вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона по людям. Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенка госпитализировали областную детскую клиническую больницу №1, где врачи провели ей операцию. В пресс-службе Росгвардии заявили, что жизни их сотрудника ничто не угрожает.

Стрелка задержали бойцы СОБР в результате штурма квартиры. Его доставили на допрос. Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что стрелявший несколько дней был в запое.

При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", разрешение на которое он получил в 2010 году и с тех пор неоднократно продлевал. Проверки не выявили нарушений условий хранения патронов и оружия.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этим статьям подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник сказал "Интерфаксу", что стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне злоупотребления алкоголем.

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