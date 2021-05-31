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При стрельбе в Екатеринбурге были повреждены семь легковых машин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Несколько автомобилей повреждены при стрельбе в Екатеринбурге в воскресенье, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В результате беспорядочной стрельбы в общественном месте были повреждены, как минимум, семь легковых автомобилей. У них повреждены стекла, колеса и кузов", - говорится в сообщении.

Горелых уточнил, что из двух подъездов жилого дома из-за инцидента было эвакуировано 35 человек, чтобы не подвергать их возможному риску.

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Стрельба в Екатеринбурге

Накануне, 30 мая, пьяный мужчина, ранее служивший в милиции, открыл стрельбу из окна дома по улице Бородина в Екатеринбурге. В результате огнестрельные ранения получила 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Девочка после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации. Росгвардейцу оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

48-летний подозреваемый был задержан и отправлен на медосвидетельствование. Ранее он служил в должности инспектора патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции. Но, по данным пресс-службы регионального ГУ МВД, его уволили из органов внутренних дел еще до реорганизации милиции в полицию.

Одна из соседок мужчины рассказала журналистам, что он работал в частном охранном предприятии, по ее словам, был "начальником охраны".

При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", на который у него имелось официальное разрешение с 2010 года.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Расследование дела поставлено на контроль руководителя СКР России.

Екатеринбург МВД Валерий Горелых

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