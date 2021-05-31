Минпросвещения допустило начало нового учебного года в очном формате

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов надеется, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволит начать новый учебный год в российских школах в очном формате.

"Год был непростой, с определенными вызовами мы справились. (...) Надеемся, что эпидситуация позволит начать новый учебный год в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Кравцов на пресс-конференции в понедельник.

"Переход на дистанционное обучение не случился и не случится", - добавил он.

По его словам, в течение всего учебного года подавляющее большинство школ работали в традиционном формате, только "10-12 были закрыты из-за коронавируса".