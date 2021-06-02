В РФ к концу года намерены создать "быстрые" тесты на 5 опасных инфекций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - К концу этого года будут созданы "быстрые" тесты на пять эпидемически значимых инфекций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Работаем не только над быстрым созданием тестов, но и над "быстрыми тестами". (...) Уже к концу этого года будут созданы "быстрые" (60 минут) тесты на пять эпидемически значимых инфекций. Это ковид, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", - сказала Голикова на совещании с членами правительства, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин.

В январе сообщалось, что в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет выявить коронавирус за 60-90 минут.