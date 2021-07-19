Назначен новый зампред правительства Приморья

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новым заместителем председателя правительства Приморского края стал руководитель регионального агентства проектного управления Николай Стецко, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Он будет курировать вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма, ранее находившиеся в ведении Константина Шестакова. Шестаков в мае стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока.

Нового заместителя председателя правительства края представил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Стецко приступит к выполнению обязанностей 20 июля.

Как сообщалось, 27 мая депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Олега Гуменюка. Он подал заявление об отставке по собственному желанию 19 мая после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

И.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья, курировавшего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.

Сейчас проходит конкурс на замещение должности главы Владивостока. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году.