Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:30Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 189 997 805+472 593

Назначен новый зампред правительства Приморья

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новым заместителем председателя правительства Приморского края стал руководитель регионального агентства проектного управления Николай Стецко, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Он будет курировать вопросы экономики, проектной деятельности, промышленности и торговли, профессионального образования и туризма, ранее находившиеся в ведении Константина Шестакова. Шестаков в мае стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока.

Нового заместителя председателя правительства края представил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Стецко приступит к выполнению обязанностей 20 июля.

Как сообщалось, 27 мая депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Олега Гуменюка. Он подал заявление об отставке по собственному желанию 19 мая после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

И.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья, курировавшего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.

Сейчас проходит конкурс на замещение должности главы Владивостока. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году.

Приморский край Николай Стецко Константин Шестаков

Новости по теме

Новости

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Что произошло за день: воскресенье, 18 июля

РКН назвал YouTube лидером по количеству противоправного контента

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности
Навальный попал в больницу

МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

Следствие назвало четыре версии причин столкновения поездов в Приамурье

Следствие назвало четыре версии причин столкновения поездов в Приамурье

РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

На развитие дорожной сети в регионах выделят более 3,3 млрд рублей

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');