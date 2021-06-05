Орешкин назвал сроки возврата безработицы в РФ на докризисный уровень

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России вернется на докризисный уровень (4,7% - ИФ) в течение двух кварталов, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая в ходе круглого стола "Молодежное предпринимательство" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Общая безработица поднималась до 6,4%, сейчас она уже 5,2%, примерно вернулась на докризисный уровень, осталось еще пару кварталов, чтобы она туда опустилась", - сказал он.

По данным Росстата, уровень безработицы в апреле понизился до 5,2% с 5,4% в марте, 5,7% в феврале, 5,8%, в январе, 5,9% в декабре (2020 года), 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре, тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле. В марте прошлого года безработица составляла 4,7%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.