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ПМЭФ-2021

Орешкин назвал сроки возврата безработицы в РФ на докризисный уровень

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России вернется на докризисный уровень (4,7% - ИФ) в течение двух кварталов, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая в ходе круглого стола "Молодежное предпринимательство" в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Общая безработица поднималась до 6,4%, сейчас она уже 5,2%, примерно вернулась на докризисный уровень, осталось еще пару кварталов, чтобы она туда опустилась", - сказал он.

По данным Росстата, уровень безработицы в апреле понизился до 5,2% с 5,4% в марте, 5,7% в феврале, 5,8%, в январе, 5,9% в декабре (2020 года), 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре, тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле. В марте прошлого года безработица составляла 4,7%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

ПМЭФ-2021

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Максим Орешкин ПМЭФ

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