Алексей Мельников из ОНК Москвы решил выдвинуться в Госдуму

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил "Интерфаксу", что решил пойти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем.

Ранее он говорил, что хочет выдвинуться по 198-му одномандатному избирательному округу.

"За два месяца я пообщался со многими представителями различных партий, имеющих "лицензию" на выдвижение кандидатов без сбора подписей, и принял решение отказаться от легкого пути и выдвигаться самостоятельно, чтобы быть полностью независимым от партийных меморандумов и цензуры", - сказал он 7 июня.

В случае избрания он намерен добиваться изменения законов "Об общественном контроле", "О содержании под стражей", а также "О полиции", и "О молодежной политике". Полномочия члена ОНК он с себя снимет, если пройдет в Думу.