Против экс-директора "Открытой России" Пивоварова возбудили новое дело

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новое административное дело возбуждено в отношении бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ, оно прекратило свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщают в движении.

"Против Пивоварова возбудили административное дело о невнесении организации в список иноагентов. Речь идёт о некоммерческой организации "Открытый Петербург" (внесена в реестр НКО-иноагентов), которую Андрей учредил несколько лет назад для просветительской деятельности", - сообщается в соцсетях движения в понедельник.

Отмечается, что административное дело по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента) 2 июня поступило в Василеостровский суд Петербурга. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до 300 тыс. рублей.

Пивоваров был задержан 31 мая в Петербурге при вылете в Варшаву. Его доставили в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. В отношении Пивоварова возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).

Суд в Краснодаре 2 июня арестовал Пивоварова по подозрению в осуществлении деятельности нежелательной организации.