РСТ сообщил о решении 40% туристов заменить туры в Турции на отдых в России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - По оценкам Российского союза туриндустрии, на 15 апреля, когда Россия прервала авиасообщение с Турцией, было забронировано 560 тысяч туров в эту страну, из которых около 40% были перебронированы на тури по России. Об этом в Нижнем Новгороде журналистам сообщил президент союза Андрей Игнатьев.

Еще около 60% туристов перенесли поездки в Турцию и ждут разрешенния оперштаба туда летать, добвил он.

В РСТ не знают, когда возобновится авиасообщение с Турцией, и ждут решения оперштаба по борьбе с коронавирусом, пока туроператоры выполняют введенные ограничения и не продают туры с датой вылета до 21 и юня.

"Сроки переносятся на июль, август и далее. Идет бронирование туров, оплачиваются депозиты, - сказал Игнатьев. - Клиенты очень аккуратно относятся к своим платежам, и туроператоры предпочитают деньги не брать в полном объеме за оплаченный тур . Мы ждем решения штаба, очень хотим, чтоб это случилось".

Полетные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца полетные программы будут восстанавливаться", - сказал он и объяснил это спадом заболеваемости COVID-19 на турецких курортах.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что к 10 июля туристическая отрасль будет понимать, как сложится осенне-летний сезон.

"Поэтапное будет восстановление по самым базовым направлениям, разумеется, наиболее важна для нас Турция. Из европейских направлений это Италия, Болгария, Чехия и, безусловно, кипрское направление. (...) Мы можем прогнозировать поэтапное восстановление с Северной Африкой, в первую очередь нас интересует Египет, помимо Марокко и Туниса", - сказал Мальцев.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что авиакомпании ожидают возобновления авиасообщения с египетскими курортами в начале июля. Барзыкин сообщил, что готовится указ о возобновлении авиаперевозок в Египет.

Россия в апреле с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. Осталось только разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. Позднее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на отдых в Турции до 21 июня.