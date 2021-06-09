Задержанный за убийство приставов в Сочи владел оружием незаконно

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Оружие подозреваемого в убийстве двух судебных приставов в Сочи не было зарегистрировано, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе краевого управления Росгвардии.

"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 9 июня в Адлерском районе Сочи два судебных пристава со спецтехникой приехали на улицу Просвещения для исполнения решения суда о сносе незаконной постройки. Хозяин дома потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов и мужчину, привлеченного к сносу. Приставы погибли на месте, третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.

Возбуждены уголовные дела по ст. 295 (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), подозреваемый задержан.