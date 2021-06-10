Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух судебных приставов в Сочи

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сочинца, застрелившего двух судебных приставов, исполнявших действия по решению суда о сносе незаконно возведенных строений.

"Александр Бастрыкин дал поручение в рамках расследования тщательно установить все обстоятельства нападения на лиц, осуществляющих правосудие, и изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщается на сайте ведомства.

"Установление всех обстоятельств произошедшего поручено следственной группе, в состав которой включены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты краевого управления", подчеркивается в сообщении.

9 июня в Адлерском районе двое судебных приставов со спецтехникой прибыли на улицу Просвещения для исполнения решения суда о сносе незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, привлеченного к сносу. Приставы скончались на месте от огнестрельных ранений. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности. Подозреваемый задержан, на допросе мужчина полностью признал вину.

Следователи возбудили уголовные дела: о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ), покушение на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).