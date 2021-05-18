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Новое сообщение о минировании казанской школы оказалось ложным

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Саперы не нашли взрывного устройства в казанской школе, персонал и учеников которой во вторник эвакуировали из-за анонимного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

По информации пресс-службы, глава города призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании школ.

Утром 18 мая учеников и учителей школы №67 в Казани эвакуировали после сигнала о минировании. Детей разместили в школе №135.

15 мая в Казани из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали учащихся 15 школ. Ещё одну школу эвакуировали 14 мая. Все сообщения были ложными.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

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