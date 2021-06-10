Ученые узнали, что в рационе сибирских неандертальцев были и мясо, и растительная пища

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Международная исследовательская группа во главе с Доминго Карлосом Салазаром из Университета Валенсии изучила рацион неандертальца с помощью уникальной комбинации стабильного изотопного анализа и идентификации растительных микроостатков. Об этом сообщает Phys.org.

Группа исследователей из Испании, Германии, Канады, Нидерландов и России взяла образцы костей и зубного камня из останков неандертальцев, датированных 60 и 50 тыс. лет до н. э., со стоянки Чагырская в горах Алтая, расположенной всего в 100 км от Денисовой пещеры.

Анализ стабильных изотопов углерода и азота из одной нижней челюсти показал, что эта особь потребляла большое количество животного белка – крупной и средней дичи, добытой на охоте.

"Используя оптическую микроскопию, исследователи идентифицировали сохранившиеся в зубном камне микрочастицы растений у этого же и других индивидуумов в том же месте. Эти растительные микроостатки указывают на то, что жители Чагырской также употребляли в пищу ряд различных растений", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, эти данные могут помочь решить давнюю загадку об алтайских неандертальцах: регион был достаточно заманчивым, чтобы неандертальцы колонизировали этот район по крайней мере дважды. Однако генетические данные показывают, что они жили небольшими группами, которые постоянно находились под угрозой вымирания.

"Данные о питании теперь указывают на то, что этот необычный образ жизни, вероятно, не был вызван отсутствием адаптации их рациона к местной среде. Вместо этого в будущих исследованиях следует изучить другие факторы, такие как климат или взаимодействие с другими гомининами", - отмечается в публикации.

Ученые полагают, что неандертальцы могли иметь разнообразное меню даже в неблагоприятных климатических условиях и в целом вели такой же образ жизни, как их сородичи в Западной Европе.

Как сообщалось, на Алтае следы неандертальцев обнаружены в пещерах Страшная, Чагырская и Денисова, а также еще в двух пещерах.

Палеогенетические исследования показали, что современным жителям Евразии от 2 до 4% генов достались от неандертальцев. Неандертальцы пришли в Западную Евразию около полумиллиона лет назад и вымерли около 40 тыс. лет назад. Они адаптировались к местным инфекционным заболеваниям, и несколько генетических вариантов, внесенных ими в геном современного человека, связаны именно с работой иммунитета.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus – "человека прямоходящего".